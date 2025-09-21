Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

При этом разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился за два года. По итогам 2024 г. своим заработком были довольны 62,8% мужчин и 59,6% женщин – разница составила 3,2 процентного пункта (п. п.). В 2022 г. этот разрыв составлял 5 п. п. – тогда 53% мужчин назвали свой заработок вполне удовлетворительным, а среди женщин доля составила всего 48%. Гендерная разница в оценках зарплат оказалась минимальной за всю историю наблюдений с 2011 г.