Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах
Среди стран «большой двадцатки» (G20) Россия стала одним из трех государств с самым большим разрывом в зарплатах мужчин и женщин. Похожая ситуация фиксируется в Южной Корее и Индии, пишет «РИА Новости» со ссылкой на информацию статистических служб стран и открытые данные.
Самое большое несоответствие выявили по итогам 2024 г. в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. В России по итогам 2023 г. зарплаты мужчин оказались на 30,36% выше, чем у противоположного пола.
Кроме того, разницу выше 20% зафиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике. В США показатель составил 17,3%, Германии – 15,6%. Наименьший разрыв в зарплатах мужчин и женщин среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).
Росстат весной сообщал, что средняя начисленная заработная плата у женщин в 2023 г. составила 61 100 руб., а у мужчин – 87 700 руб. Разница составила 26 000 руб., или 43,5%. В 2021 г. (предыдущие данные) средняя начисленная заработная плата у женщин составляла 48 600 руб. против 67 000 руб. у мужчин. За два года зарплата женщин в среднем выросла на 25,7%, а у мужчин – на 30,9%.
При этом разрыв в удовлетворенности доходами среди мужчин и женщин сократился за два года. По итогам 2024 г. своим заработком были довольны 62,8% мужчин и 59,6% женщин – разница составила 3,2 процентного пункта (п. п.). В 2022 г. этот разрыв составлял 5 п. п. – тогда 53% мужчин назвали свой заработок вполне удовлетворительным, а среди женщин доля составила всего 48%. Гендерная разница в оценках зарплат оказалась минимальной за всю историю наблюдений с 2011 г.