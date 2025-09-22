Газета
Главная / Экономика /

Правительство выделит 250 млрд рублей на электронную промышленность

Деньги направят на научные исследования, модернизацию производств и открытие предприятий
Ведомости

Правительство предусмотрело в проекте бюджета на 2026–2028 гг. более 250 млрд руб. на развитие электронной промышленности. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума «Микроэлектроника 2025».

Средства будут направлены на перспективные научные исследования, модернизацию производств и открытие новых предприятий.

«Несмотря на все сложности, отрасль за последнее время впервые сделала огромный шаг вперед. В том числе благодаря внешним ограничениям и санкциям», – отметил Мишустин.

Он уточнил, что за пять лет объем производства электроники в России возрос в два раза и достиг 3,4 трлн руб. Ожидается, что в 2025 г. он превысит отметку в 3,5 трлн руб. Премьер обозначил целью нарастить выпуск до 6,3 трлн руб. к 2030 г.

Андрей Гордеев / Ведомости
1  / 6

Андрей Гордеев / Ведомости

По его словам, с 2020 г. количество российских электронных продуктов выросло с 2500 до 36 000. На освоение новых видов продукции за 10 лет из федерального бюджета было направлено почти 170 млрд руб. Средства позволили запустить более 500 проектов создания критически важных электронных компонентов, программно-аппаратных систем. Среди них Мишустин назвал модули высокоточного позиционирования для робототехнических комплексов, беспилотников, телекоммуникационное оборудование высокоскоростного доступа в интернет, станции спутниковой связи, телематические модули для автоматизированного управления и др.

Форум «Микроэлектроника 2025» проходит с 21 по 27 сентября на площадке Сириуса. Он проводится ежегодно с 2015 г.

