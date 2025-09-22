Правительство выделит 250 млрд рублей на электронную промышленность

По его словам, с 2020 г. количество российских электронных продуктов выросло с 2500 до 36 000. На освоение новых видов продукции за 10 лет из федерального бюджета было направлено почти 170 млрд руб. Средства позволили запустить более 500 проектов создания критически важных электронных компонентов, программно-аппаратных систем. Среди них Мишустин назвал модули высокоточного позиционирования для робототехнических комплексов, беспилотников, телекоммуникационное оборудование высокоскоростного доступа в интернет, станции спутниковой связи, телематические модули для автоматизированного управления и др.