Потолок внешнего госдолга РФ на 1 января 2027 года составит $66,8 млрд

Дефицит федерального бюджета России в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. В 2027 г. дефицит составит 3,186 трлн руб., в 2028 г. – 3,514 трлн руб. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45,9 трлн руб. в 2028 г. Расходы составят соответственно 44,1 трлн руб., 46 трлн руб. и 49,4 трлн руб.