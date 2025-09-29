Газета
Главная / Экономика /

Потолок внешнего госдолга РФ на 1 января 2027 года составит $66,8 млрд

Ведомости

Верхний предел государственного внешнего долга России составит $66,8 млрд, или 59,1 млрд евро, на 1 января 2027 г., следует из данных проекта федерального бюджета РФ.

Потолок внутреннего госдолга РФ на ту же дату составит 37,4 трлн руб.

Верхний предел внешнего госдолга России по госгарантиям в иностранной валюте на 1 января 2027 г. составит $35,6 млрд, или 31,5 млрд евро, на 1 января 2028 г. – $35,6 млрд, или 32,1 млрд евро, на 1 января 2029 г. – в сумме $35,6 млрд, или 32,1 млрд евро.

Верхний предел внутреннего госдолга России по госгарантиям на 1 января 2027 г. составит 2,25 трлн руб., на 1 января 2028 г. – 2,32 трлн руб., на 1 января 2029 г. – 2,39 трлн руб.

Дефицит федерального бюджета России в 2026 г. запланирован на уровне 3,786 трлн руб. В 2027 г. дефицит составит 3,186 трлн руб., в 2028 г. – 3,514 трлн руб. Доходы бюджета прогнозируются в объеме 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45,9 трлн руб. в 2028 г. Расходы составят соответственно 44,1 трлн руб., 46 трлн руб. и 49,4 трлн руб.

