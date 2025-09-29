Кабмин намерен ужесточить наказание за нарушение законов о бюджете

Государственная информационная система о государственных и муниципальных учреждениях (ГИС ГМУ) – это интернет-ресурс, на котором собраны сведения об учреждениях России в сфере здравоохранения, культуры, медико-социальной экспертизы, образования и социального обслуживания. На сайте организации обязаны указывать в том числе сведения об учредителе, органе исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, видах деятельности. Кроме того, там размещен план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета и др.