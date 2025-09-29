Кабмин намерен ужесточить наказание за нарушение законов о бюджете
Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает введение административной ответственности за неразмещение данных о деятельности государственных и муниципальных учреждений в системе ГИС ГМУ. Документ размещен в думской базе.
Кроме того, наказание будет действовать при нарушении сроков по размещению в системе. В тексте законопроекта предлагается ввести ответственность за такие правонарушения в виде штрафа в размере от 15 000 до 30 000 руб.
Согласно пояснительной записке к документу, в России неоднократно фиксируются существенные нарушения, связанные с порядком предоставления бюджетных средств РФ. Выявляются также нарушения правовых актов при предоставлении денег, при этом они не относятся к условиям их предоставления, за нарушение которых предусмотрена ответственность в текущей редакции КоАП РФ.
Государственная информационная система о государственных и муниципальных учреждениях (ГИС ГМУ) – это интернет-ресурс, на котором собраны сведения об учреждениях России в сфере здравоохранения, культуры, медико-социальной экспертизы, образования и социального обслуживания. На сайте организации обязаны указывать в том числе сведения об учредителе, органе исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, видах деятельности. Кроме того, там размещен план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета и др.