Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Кабмин намерен ужесточить наказание за нарушение законов о бюджете

Ведомости

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который предполагает введение административной ответственности за неразмещение данных о деятельности государственных и муниципальных учреждений в системе ГИС ГМУ. Документ размещен в думской базе.

Кроме того, наказание будет действовать при нарушении сроков по размещению в системе. В тексте законопроекта предлагается ввести ответственность за такие правонарушения в виде штрафа в размере от 15 000 до 30 000 руб.

Согласно пояснительной записке к документу, в России неоднократно фиксируются существенные нарушения, связанные с порядком предоставления бюджетных средств РФ. Выявляются также нарушения правовых актов при предоставлении денег, при этом они не относятся к условиям их предоставления, за нарушение которых предусмотрена ответственность в текущей редакции КоАП РФ.

Государственная информационная система о государственных и муниципальных учреждениях (ГИС ГМУ) – это интернет-ресурс, на котором собраны сведения об учреждениях России в сфере здравоохранения, культуры, медико-социальной экспертизы, образования и социального обслуживания. На сайте организации обязаны указывать в том числе сведения об учредителе, органе исполнительной власти, в ведении которого находится учреждение, видах деятельности. Кроме того, там размещен план финансово-хозяйственной деятельности учреждения, информация об операциях с целевыми средствами из бюджета и др.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её