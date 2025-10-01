Газета
Главная / Экономика /

Минэнерго обещает решить проблему с топливом в Крыму и новых регионах в октябре

Ведомости

Проблемы с поставками топлива в Крым и новые регионы Минэнерго планирует решить до конца октября 2025 г., заявил глава ведомства Сергей Цивилев на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.

«Обстановка может быть нестабильной на протяжении месяца, но мы рассчитываем, что к концу октября полностью ликвидируем перебои в поставках топлива. Я взял все вопросы по обеспечению шести субъектов РФ на личный контроль», – сказал министр. Его цитирует пресс-служба правительства Севастополя.

29 сентября в Крыму ввели временные меры по стабилизации цен и поставок топлива. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что в течение 30 дней в одни руки можно будет отдавать не более 30 л бензина или дизеля. При этом максимальные цены установили на уровне 75 руб./литр, 70 руб./литр, 76 руб./литр и 80 руб./литр за дизельное топливо, АИ-92, АИ-95 и АИ-95 премиум соответственно.

25 сентября Аксенов говорил, что в регионе наблюдаются временные перебои с поставками топлива из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах материковой части России.

