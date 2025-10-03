Минфин в октябре вдвое сократит ежедневную продажу валюты и золота
Минфин России с 7 октября по 7 ноября 2025 г. будет ежедневно продавать иностранную валюту и золото на 0,6 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Общий объем операций составит 13,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В министерстве ожидают недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 26,9 млрд руб. В сентябре недобор составил 13 млрд руб.
С 5 сентября по 6 октября Минфин ежедневно продавал иностранную валюту и золото на сумму около 1,4 млрд руб.
По данным Минфина, доходы федерального бюджета России от нефти и газа в сентябре сократились на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 582,5 млрд руб. По сравнению с августом доходы от нефтегазовой отрасли выросли на 15,3%. В августе они составляли 505 млрд руб.