Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин в октябре вдвое сократит ежедневную продажу валюты и золота

Ведомости

Минфин России с 7 октября по 7 ноября 2025 г. будет ежедневно продавать иностранную валюту и золото на 0,6 млрд руб. в рамках бюджетного правила. Общий объем операций составит 13,9 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В министерстве ожидают недополученные нефтегазовые доходы федерального бюджета в октябре на сумму 26,9 млрд руб. В сентябре недобор составил 13 млрд руб.

С 5 сентября по 6 октября Минфин ежедневно продавал иностранную валюту и золото на сумму около 1,4 млрд руб.

По данным Минфина, доходы федерального бюджета России от нефти и газа в сентябре сократились на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 582,5 млрд руб. По сравнению с августом доходы от нефтегазовой отрасли выросли на 15,3%. В августе они составляли 505 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её