Минфин в октябре вдвое сократит ежедневную продажу валюты и золота

По данным Минфина, доходы федерального бюджета России от нефти и газа в сентябре сократились на 24,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и составили 582,5 млрд руб. По сравнению с августом доходы от нефтегазовой отрасли выросли на 15,3%. В августе они составляли 505 млрд руб.