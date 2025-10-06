Кабмин разработал национальный план развития конкуренции в России до 2030 года
Правительство России по поручению премьер-министра Михаила Мишустина разработало национальный план развития конкуренции до 2030 г., сообщила пресс-служба кабмина. Документ подразумевает проработку конкретных мер, которые позволят усовершенствовать конкурентную среду в образовании, здравоохранении, транспорте и других сферах.
Среди мероприятий, указанных в плане, в правительстве отметили фиксацию деятельности картелей и ее пресечение, разработку региональных «дорожных карт» в сфере развития конкуренции, модернизация процедур обжалования для их перевода в онлайн-режим. Кроме того, кабмин намерен создать платформу для подбора земельных участков для сельского хозяйства и госпортала о спросе и предложении на инновационную продукцию.
В правительстве подчеркнули, что такой план позволяет поддерживать в стране устойчивый экономический рост и справедливый баланс цен. Меры, которые подразумевает план, также способствуют повышению качества товаров и услуг.
Текущий национальный план развития конкуренции завершается в этом году, срок его действия – с 2021 по 2025 г. В этот период был создан Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, отменена плата за раздачу интернета с мобильных телефонов и роуминг в Крыму и проведены другие мероприятия.