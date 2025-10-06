Кабмин разработал национальный план развития конкуренции в России до 2030 года

Текущий национальный план развития конкуренции завершается в этом году, срок его действия – с 2021 по 2025 г. В этот период был создан Международный центр конкурентного права и политики БРИКС, отменена плата за раздачу интернета с мобильных телефонов и роуминг в Крыму и проведены другие мероприятия.