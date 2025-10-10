Объемы внешней торговли России за восемь месяцев 2025 года снизились на 3,2%

Экспорт в Европу упал на 14,32% до $38,1 млрд, импорт из Европы сократился на 4,16% и составил $46 млрд. Экспорт в Азию уменьшился на 2,68% и достиг $203,6 млрд, импорт из Азии вырос на 0,23% до $118,5 млрд. Экспорт в Африку сократился на 14,9% до $13,9 млрд, импорт из Африки увеличился на 33,25% и составил $3 млрд. Экспорт в Северную и Южную Америку остался без изменений на уровне $8,5 млрд, импорт из этих регионов возрос на 11,58% и достиг $10,4 млрд.