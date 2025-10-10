Объемы внешней торговли России за восемь месяцев 2025 года снизились на 3,2%
Объемы внешней торговли России по итогам января – августа 2025 г. снизились и составили $442,1 млрд. Это на 3,2% меньше, чем в аналогичный период 2024 г. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Положительное сальдо внешней торговли РФ за восемь месяцев 2025 г. сократилось на 14,13% до $86,3 млрд. Экспорт за указанный период снизился на $14,5 млрд и составил $264,2 млрд. Импорт продемонстрировал снижение на $0,3 млрд и достиг $177,9 млрд.
Экспорт в Европу упал на 14,32% до $38,1 млрд, импорт из Европы сократился на 4,16% и составил $46 млрд. Экспорт в Азию уменьшился на 2,68% и достиг $203,6 млрд, импорт из Азии вырос на 0,23% до $118,5 млрд. Экспорт в Африку сократился на 14,9% до $13,9 млрд, импорт из Африки увеличился на 33,25% и составил $3 млрд. Экспорт в Северную и Южную Америку остался без изменений на уровне $8,5 млрд, импорт из этих регионов возрос на 11,58% и достиг $10,4 млрд.
Экспорт минеральных продуктов сократился на 15,49% и составил $146,9 млрд, сельскохозяйственной продукции – на 12,72% до $23,8 млрд. Экспорт металлов и изделий из них увеличился на 18,13% и достиг $45,5 млрд. Импорт машин, оборудования и транспортных средств показал снижение на 5,86% до $84,9 млрд. Импорт продукции химической промышленности вырос на 4,77% и составил $35,9 млрд, сельскохозяйственной продукции – на 14,05% до $27,7 млрд.
12 августа ФТС сообщила, что объемы внешней торговли в январе – июне 2025 г. сократились на 2,6% по сравнению с годом ранее и составили $388 млрд. Экспорт за отчетный период составил $232,6 млрд, импорт – $155,4 млрд.