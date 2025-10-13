МЧС: ежегодный ущерб от мировых катастроф достигает $2,3 трлн
Реальный ущерб от стихийных бедствий достигает $2,3 трлн ежегодно, поэтому необходимо финансировать не последствия, а меры по снижению рисков катастроф, сообщили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС РФ.
«Стихийные бедствия становятся все более частыми и разрушительными. Прямой ущерб достигает $202 млрд в год. Однако, согласно Глобальному докладу об оценке снижения риска бедствий, реальная стоимость этих катастроф в 11 раз выше и составляет почти $2,3 трлн», – отмечается в публикации института.
Исследователи напомнили, что 13 октября празднуется Международный день по снижению риска бедствий. По их словам, в России этот вопрос находится в центре внимания. В институте подчеркнули, что и инвестиции в развитие субъектов России включали риск чрезвычайных ситуаций.
В сентябре The Guardian писала, что экстремальные погодные условия в течение прошедшего лета нанесли Европе краткосрочный экономический ущерб в размере не менее 43 млрд евро. Ожидается, что к 2029 г. эти потери достигнут 126 млрд евро. Наибольший ущерб был нанесен Кипру, Греции, Мальте и Болгарии – каждая из этих стран понесла краткосрочные потери, превышающие 1% от валовой добавленной стоимости (ВДС) за 2024 г.