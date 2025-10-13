МЧС: ежегодный ущерб от мировых катастроф достигает $2,3 трлн

В сентябре The Guardian писала, что экстремальные погодные условия в течение прошедшего лета нанесли Европе краткосрочный экономический ущерб в размере не менее 43 млрд евро. Ожидается, что к 2029 г. эти потери достигнут 126 млрд евро. Наибольший ущерб был нанесен Кипру, Греции, Мальте и Болгарии – каждая из этих стран понесла краткосрочные потери, превышающие 1% от валовой добавленной стоимости (ВДС) за 2024 г.