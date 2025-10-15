Власти одобрили прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

«Ведомости» писали в октябре, что с 2019 г. по 2024 г. индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в столице увеличился почти втрое, что в 5,7 раза превышает общероссийский показатель. Согласно данным департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы, в 2024 г. показатель увеличился на 17,8%, а с января по август 2025 г. – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.