Власти одобрили прогноз социально-экономического развития Москвы на три года

Власти одобрили прогноз социально-экономического развития Москвы на три годаГодовой рост ВРП Москвы будет находиться в диапазоне 2-3%
Президиум правительства Москвы одобрил прогноз социально-экономического развития города на 2026-2028 гг. – годовой рост валового регионального продукта (ВРП) Москвы ближайшие три года будет находиться в диапазоне 2-3%. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.
Главным драйвером роста остается инвестиционная активность. В следующем году ее рост составит 2,5%, с 2027 г. ожидается постепенное ускорение до 4-4,5% ежегодно. «Поддержку инвестиционной активности будут оказывать внутренний спрос, дальнейшее развитие импортозамещения, стимулирующая бюджетная политика, а также сохранение высокой доли бюджета развития», – говорится в материале.
Обрабатывающая промышленность будет расти на уровне 7,5% ежегодно, розничная торговля и платные услуги населению будут расти умеренными темпами на уровне от 1 до 1,5% и от 2 до 3% соответственно. Рост потребительских цен в городе, как ожидается, замедлится до 4%.
В июле Собянин заявил, что экономика столицы растет на уровне 4,7% на протяжении последних пяти лет, а до 2020 г. этот показатель составлял порядка 1–2%. Мэр отмечал, что объем инвестиций в Москве на фоне охлаждения экономики увеличился примерно на 8%, а индекс промышленного производства возрос примерно на 7%.
«Ведомости» писали в октябре, что с 2019 г. по 2024 г. индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей в столице увеличился почти втрое, что в 5,7 раза превышает общероссийский показатель. Согласно данным департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы, в 2024 г. показатель увеличился на 17,8%, а с января по август 2025 г. – на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.