Кабмин выделил на льготные кредиты в сфере туризма 4,5 млрд рублей
Правительство РФ дополнительно выделило 4,5 млрд руб. на программу льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма, следует из распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным. Всего в текущем году на эти цели предусмотрено около 25 млрд руб.
Средства на субсидирование льготных кредитов выделены из резервного фонда кабмина. По информации правительства, займы смогут получить инвесторы, которые реализуют проекты в сфере внутреннего и въездного туризма. Речь идет о 35 проектах, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.
По мнению Мишустина, финансирование позволит расширить туристическую инфраструктуру, и путешественники смогут «увидеть больше достопримечательностей и природных красот». Решение также увеличит количество поездок по стране, сказал он на заседании правительства 16 октября.
Правительство запустило программу выдачи льготных кредитов в сфере туризма в 2021 г. Всего в 2025 г. на реализацию проектов предусмотрено порядка 25 млрд руб.
В октябре стало известно, что в следующем году в Ленинградской области начнется строительство горнолыжного курорта с аквапарком стоимостью около 14 млрд руб. На территории более 200 га помимо самого горнолыжного комплекса также будет открыто семь отелей, сообщил один из инвесторов проекта. В июне текущего года Минэкономразвития РФ одобрило ООО «Курорт Пески» проект создания всесезонного курорта в рамках программы льготного кредитования по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем льготного кредита составит 10 млрд руб.