Кабмин выделил на льготные кредиты в сфере туризма 4,5 млрд рублей

В октябре стало известно, что в следующем году в Ленинградской области начнется строительство горнолыжного курорта с аквапарком стоимостью около 14 млрд руб. На территории более 200 га помимо самого горнолыжного комплекса также будет открыто семь отелей, сообщил один из инвесторов проекта. В июне текущего года Минэкономразвития РФ одобрило ООО «Курорт Пески» проект создания всесезонного курорта в рамках программы льготного кредитования по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Общий объем льготного кредита составит 10 млрд руб.