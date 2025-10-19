Газета
Главная / Экономика /

Основатель КИФА спрогнозировал рост товарооборота России и КНР до $500 млрд

Ведомости

В течение ближайших 5–10 лет объем российско-китайской торговли превысит $500 млрд, считает основатель b2b-платформы цифровой торговли КИФА Сунь Тяньшу. Своим прогнозом он поделился в интервью «Ведомостям».

«Я уверен, что с инновационным подходом, например создавая дополнительную ценность и выгоду для конечных потребителей, появится множество новых возможностей. Поэтому я считаю, что в течение ближайших 5–10 лет общий объем российско-китайской торговли обязательно превысит $500 млрд. Именно такой потенциал у наших экономик», – сказал он.

В Китае уже созрели рынки для российских товаров – в основном сырьевые, указал основатель платформы. Также есть спрос на российские продукты питания. При этом для успешного выхода на китайский рынок с каким-то новым продуктом необходимо сформировать запрос со стороны китайского потребителя. В России же на созревших рынках наблюдается переизбыток китайских товаров, добавил Тяньшу.

Товарооборот России и Китая переживает в 2025 г. падение. По словам Тяньшу, это может быть связано с конъюнктурными факторами после резкого роста с 2022 г. В числе причин он указал также новые правила в китайском автопроме, такие как утилизационный сбор, что привело к снижению поставок китайских автомобилей в Россию. Кроме того, из-за укрепления рубля конкурентоспособность российской сырьевой продукции снизилась на международных рынках, добавил Тяньшу.

