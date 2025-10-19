Основатель КИФА спрогнозировал рост товарооборота России и КНР до $500 млрд

Товарооборот России и Китая переживает в 2025 г. падение. По словам Тяньшу, это может быть связано с конъюнктурными факторами после резкого роста с 2022 г. В числе причин он указал также новые правила в китайском автопроме, такие как утилизационный сбор, что привело к снижению поставок китайских автомобилей в Россию. Кроме того, из-за укрепления рубля конкурентоспособность российской сырьевой продукции снизилась на международных рынках, добавил Тяньшу.