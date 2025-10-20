Минфин разработал законопроект о праве президента регулировать валютную сферу
В частности, указами может быть предусмотрено введение валютных ограничений в одностороннем порядке.
Под валютными ограничениями понимаются прямые запреты, лимиты на объемы, сроки и валюту платежа, требования о получении специальных разрешений, о резервировании сумм, а также ограничения на открытие и ведение счетов и требования об обязательной продаже иностранной валюты. Законопроектом фиксируется возможность одностороннего введения Россией таких ограничений. Конкретный порядок действий для их соблюдения, методы контроля, ответственные органы и их компетенция будут определяться указами президента.
Кроме того, поправки устраняют правовой пробел в части ответственности. В настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение отдельных валютных ограничений, введенных президентом. Признание этих указов актами валютного законодательства позволит органам валютного контроля выдавать предписания и привлекать нарушителей к ответственности.