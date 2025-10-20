Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минфин разработал законопроект о праве президента регулировать валютную сферу

Ведомости

Минфин России разработал проект поправок к закону «О валютном регулировании и валютном контроле». Согласно документу, регулирование в валютной сфере может осуществляться не только федеральными законами, но и указами президента России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

В частности, указами может быть предусмотрено введение валютных ограничений в одностороннем порядке.

Под валютными ограничениями понимаются прямые запреты, лимиты на объемы, сроки и валюту платежа, требования о получении специальных разрешений, о резервировании сумм, а также ограничения на открытие и ведение счетов и требования об обязательной продаже иностранной валюты. Законопроектом фиксируется возможность одностороннего введения Россией таких ограничений. Конкретный порядок действий для их соблюдения, методы контроля, ответственные органы и их компетенция будут определяться указами президента.

Кроме того, поправки устраняют правовой пробел в части ответственности. В настоящее время не предусмотрена ответственность за нарушение отдельных валютных ограничений, введенных президентом. Признание этих указов актами валютного законодательства позволит органам валютного контроля выдавать предписания и привлекать нарушителей к ответственности.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь