Минфин разработал законопроект о праве президента регулировать валютную сферу

Под валютными ограничениями понимаются прямые запреты, лимиты на объемы, сроки и валюту платежа, требования о получении специальных разрешений, о резервировании сумм, а также ограничения на открытие и ведение счетов и требования об обязательной продаже иностранной валюты. Законопроектом фиксируется возможность одностороннего введения Россией таких ограничений. Конкретный порядок действий для их соблюдения, методы контроля, ответственные органы и их компетенция будут определяться указами президента.