Госдума скорректировала параметры федерального бюджета на 2025 год
Госдума в третьем чтении приняла закон о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г., уточнив ряд показателей. Об этом сообщили в нижней палате парламента.
Согласно обновленным данным, прогнозируемый объем ВВП установлен на уровне 217 трлн 290 млрд руб., инфляция ожидается в пределах 6,8% против 7,6% в предыдущей редакции закона.
Доходы федерального бюджета прогнозируются в размере 36,56 трлн руб., расходы – 42,29 трлн руб. Дефицит составит 5,74 трлн руб.
Нефтегазовые доходы в 2025 г. превысят ранее заложенные значения и, по прогнозу, достигнут 8,7 трлн руб. Ненефтегазовые доходы составят 27,91 трлн руб.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. в первом чтении пройдет 22 октября и продлится не менее восьми часов. Заседание начнется в 11:00 и завершится не раньше 19:00.
Позже Володин обратился к министру финансов Антону Силуанову, напомнив, что обсуждение проекта бюджета может занять до 10 часов. Он посоветовал «подготовиться к завтрашнему дню».