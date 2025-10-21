Госдума скорректировала параметры федерального бюджета на 2025 год

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что рассмотрение проекта федерального бюджета на 2026–2028 гг. в первом чтении пройдет 22 октября и продлится не менее восьми часов. Заседание начнется в 11:00 и завершится не раньше 19:00.