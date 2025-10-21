Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечил более 12% от ВВП
Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечил более 12% от ВВП России по итогам первого полугодия, рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин со ссылкой на данные Минэкономразвития. Он выступил во время пленарного заседания международного экспортного форума «Сделано в России».
«При этом доля национальной валюты в расчетах за товары и услуги, по данным Центрального банка, уже превысила 50%, что дополнительно укрепляет экономику, стимулирует рост инвестиций в предпринимательской активности», – сказал он.
Экспорт в дружественные страны в таких регионах, как Азия, Африка, Латинская Америка, в последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 г. он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 г. уже превысил 85% и в этом году тенденция продолжится, добавил премьер-министр.
При этом Мишустин отметил, что российские товары покупают и недружественные страны: они приобретают энергоносители и удобрения, ядерное топливо, металлы, рыбу, морепродукты и многое другое, и за первое полугодие потратили на такие закупки более $25,5 млрд.
Отдельно премьер-министр выделил машиностроительную продукцию, которая ежегодно поставляется за рубеж на сумму свыше 2 трлн руб., а по итогам семи месяцев этого года объемы ее экспорта выросли более чем на треть.
Ключевая задача правительства – за шесть лет увеличить объем несырьевого неэнергетического экспорта на 66% к уровню 2023 г., для чего с текущего года запущен обновленный нацпроект «Международная кооперация и экспорт», напомнил Мишустин.
«Для того чтобы быть конкурентоспособной, компания должна постоянно думать о снижении себестоимости. А для этого нужно масштабировать свое производство. Удвоение объемов производства снижает себестоимость до 20%, в некоторых отраслях – до 40%. И поэтому, для того чтобы расти, нужна международная экспансия, нужен выход на глобальные рынки», – отметила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ) Вероника Никишина.
