Несырьевой неэнергетический экспорт обеспечил более 12% от ВВП

Экспорт в дружественные страны в таких регионах, как Азия, Африка, Латинская Америка, в последние четыре года устойчиво растет. И если в 2021 г. он составлял лишь 44% в общем объеме, то в 2024 г. уже превысил 85% и в этом году тенденция продолжится, добавил премьер-министр.