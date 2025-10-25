Киргизия запустила стейблкоин и цифровой сом в партнерстве с Binance

По данным издания, новый стейблкоин под названием A5A7, обеспеченный российским рублем, стал первой национальной цифровой валютой, выпущенной в стране. Монета уже оказалась под санкциями западных правительств, которые утверждают, что она может использоваться для обхода ограничений, введенных против России из-за конфликта на Украине.