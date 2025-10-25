Газета
Киргизия запустила стейблкоин и цифровой сом в партнерстве с Binance

Ведомости

Киргизия объявила о запуске национального стейблкоина и цифровой валюты Центрального банка в сотрудничестве с криптовалютной биржей Binance, сообщил президент Садыр Жапаров. Его слова передает Reuters.

По данным издания, новый стейблкоин под названием A5A7, обеспеченный российским рублем, стал первой национальной цифровой валютой, выпущенной в стране. Монета уже оказалась под санкциями западных правительств, которые утверждают, что она может использоваться для обхода ограничений, введенных против России из-за конфликта на Украине.

Основатель Binance Чанпэн Чжао, назначенный ранее советником президента Киргизии по цифровым активам, заявил в X, что A5A7 запущен в сети BNB Chain. Он также сообщил, что цифровая версия киргизского сома готова к применению в государственных расчетах.

Кроме того, в стране создан национальный криптовалютный резерв, в который, по словам Чжао, вошли токены BNB, принадлежащие Binance.

