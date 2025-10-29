Набиуллина назвала ослабление рубля проинфляционным фактором
В Банке России рассматривают ослабление рубля как проинфляционный фактор, заявила в ходе пленарного заседания Совета Федерации председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы реагировали повышением ключевой ставки на усиление инфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс, но не только курс, в том числе и ускорение кредитования, и так далее», – сказала она (цитата по ТАСС).
Набиуллина заявила, что у ЦБ нет «психологической границы» курса рубля, однако он учитывает его динамику и высокую волатильность. Банк России не видит в ослаблении рубля рисков для финансовой стабильности, добавила она.
29 октября глава Счетной палаты Борис Ковальчук на пленарном заседании Совета Федерации заявил, что рост экономики России в 2025 г. составит около 1%, что значительно ниже ранее запланированных 2,5%. Согласно прогнозу, цена на нефть Urals опустится ниже базового уровня в $60 за баррель и составит около $58, что может негативно сказаться на доходах бюджета. При этом курс рубля укрепится и в среднем за год составит 86,1 руб. за доллар.