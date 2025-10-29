Дмитриев: доля экспортных расчетов России в долларах и евро снизилась до 18%

29 октября сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что Китай запустил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, рассматриваемую как альтернативу SWIFT. По его словам, новая платформа предназначена для расчетов в цифровом юане и уже используется в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и СНГ, что делает ее пригодным инструментом для обхода долларовой системы.