Дмитриев: доля экспортных расчетов России в долларах и евро снизилась до 18%
Доля расчетов России в долларах и евро по экспортным операциям сократилась до 18%, при этом около 40% внешней торговли ведется в рублях. Об этом сообщил спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Мы наблюдаем реальный переход к использованию в основном национальных валют, потому что они, в отличие от доллара, не становятся оружием», – подчеркнул Дмитриев (цитата по ТАСС).
29 октября сопредседатель российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов сообщил, что Китай запустил собственную систему трансграничных расчетов Renminbi Digital, рассматриваемую как альтернативу SWIFT. По его словам, новая платформа предназначена для расчетов в цифровом юане и уже используется в странах АСЕАН, на Ближнем Востоке, в России и СНГ, что делает ее пригодным инструментом для обхода долларовой системы.
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦБ писали, что в июле Россия снизила использование доллара и евро в торговых расчетах до рекордно низкого уровня. Их доля в импорте составила 14,6%, в экспорте – 13,1%.