Экономика

Мантуров объяснил, для чего власти вводят утильсбор

Ведомости

Правительство РФ не намерено «закрывать» рынок с помощью утильсбора, так как понимает, что развитие автопроизводителей будет замедлено из-за отсутствия конкуренции, заявил «РИА Новости» первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Мы уже не раз говорили о том, что у нас нет цели "закрыть" рынок, чтобы наши производители жили в условиях отсутствия конкуренции <...>. Но нам важно создать условия для того, чтобы локальное производство было выгоднее, чем прямой импорт, и это нормальная мировая практика», – подчеркнул Мантуров.

По его словам, иностранные инвесторы выделяют в качестве важного фактора принятия решений ликвидацию каналов серого импорта. Ключевым моментом для российского правительства он также назвал «контроль за технологическим процессом». Вице-премьер отметил, что комплексный подход, который учитывает интересы всех сторон, эффективен, исходя из примеров успешно перезапущенных площадок.

31 октября Минпромторг сообщил о внесении в правительство проекта, который изменит срок вступления в силу новых правил расчета утильсбора на автомобили и перенесет его на 1 декабря 2025 г. (с 1 ноября 2025 г. ранее). По данным ведомства, перенос необходим, чтобы обеспечить интересы россиян, которые могли «столкнуться с непрогнозируемыми задержками в доставке транспортных средств».

