ФССП за девять месяцев взыскала с водителей штрафы на 11 млрд рублей

1 ноября президент Владимир Путин поздравил сотрудников ФССП с профессиональным праздником, особо отметив вклад работников в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Он напомнил о 160-летней истории института судебных приставов и подчеркнул, что их полномочия и опыт позволяют обеспечивать исполнение судебных решений и защищать права людей, включая детей и другие категории граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке.