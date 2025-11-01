ФССП за девять месяцев взыскала с водителей штрафы на 11 млрд рублей
Российские судебные приставы за январь – сентябрь 2025 г. взыскали с автовладельцев почти 11 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции. Об этом сообщил директор ФССП и главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов в интервью ТАСС к профессиональному празднику службы.
«За девять месяцев этого года нами взыскано почти 11 млрд руб. административных штрафов Госавтоинспекции», – отметил он.
По словам Аристова, раньше взысканием штрафов с водителей занимались приставы в территориальных управлениях ФССП. Но сейчас массовая автоматическая обработка исполнительных производств по штрафам осуществляется через специализированный отдел электронного исполнения в Главном межрегиональном управлении ФССП. Он добавил, что рассматривается возможность расширения его функционала.
Аристов подчеркнул, что служба тесно взаимодействует с Госавтоинспекцией: приставы и инспекторы проводят совместные рейды, а сотрудники ГИБДД помогают устанавливать местонахождение автомобилей должников.
1 ноября президент Владимир Путин поздравил сотрудников ФССП с профессиональным праздником, особо отметив вклад работников в Донбассе, Новороссии и приграничных регионах. Он напомнил о 160-летней истории института судебных приставов и подчеркнул, что их полномочия и опыт позволяют обеспечивать исполнение судебных решений и защищать права людей, включая детей и другие категории граждан, нуждающихся в особой защите и поддержке.