Доходы игорной индустрии Макао в октябре выросли до $3,01 млрд

Несмотря на рекордный среднедневной показатель прибытия гостей в праздничный период (около 143 000 человек в день), доходы от игорного бизнеса снизились во второй половине каникул. Эксперты связывают это с тем, что крупные игроки вернулись в Макао уже после завершения праздников. При этом в сентябре город принял около 2,8 млн туристов, что на 10% больше, чем годом ранее.