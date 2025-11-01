Доходы игорной индустрии Макао в октябре выросли до $3,01 млрд
Валовой доход игорных заведений Макао по итогам октября достиг 24,09 млрд патак ($3,01 млрд), что на 15,9 % превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.
Результат, как отмечает агентство, превзошел среднерыночные ожидания: аналитики в среднем прогнозировали рост на 11,7%. Текущий уровень доходов составляет 91% от допандемийного показателя 2019 г.
По данным аналитиков Citigroup и JPMorgan Chase, восстановление потока игроков в казино началось после недельных праздников в честь Дня образования КНР в начале октября. Изначально ожидалось, что «золотая неделя» даст существенный импульс доходам игорной отрасли, однако ее эффект оказался сдержанным из‑за тайфуна и проведения Гран‑при Сингапура по «Формуле-1», оттянувших часть туристов от Макао.
Несмотря на рекордный среднедневной показатель прибытия гостей в праздничный период (около 143 000 человек в день), доходы от игорного бизнеса снизились во второй половине каникул. Эксперты связывают это с тем, что крупные игроки вернулись в Макао уже после завершения праздников. При этом в сентябре город принял около 2,8 млн туристов, что на 10% больше, чем годом ранее.
Макао – специальный административный район КНР с широкой автономией (собственные законы, правовая, денежная, таможенная и иммиграционная системы). Он расположен на побережье Южно-Китайского моря в дельте реки Чжуцзян, включает полуостров Макао, острова Тайпа и Колоане. Известен как мировой центр игорного бизнеса («азиатский Лас-Вегас») и крупный туристический узел. Валюта – патака Макао (также широко используется гонконгский доллар).