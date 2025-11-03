СМИ: южные страны Европы опередили северные по темпам экономического роста

Экономика Испании в этом году выросла на 3,5 %, а Греции – на 2,3%. В то же время, Франция показала рост всего на 0,7%, а Германия – на 0,2%. При этом на севере континента растет бюджетный дефицит, в то время как на юге он постепенно сокращается.