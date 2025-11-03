СМИ: южные страны Европы опередили северные по темпам экономического роста
Европа столкнулась с экономическим сдвигом: страны Южной Европы демонстрируют значительно более высокий рост экономики, чем их северные соседи, пишет Semafor. По данным издания, Испания и Греция становятся новыми драйверами европейской экономики, тогда как Германия и Франция сталкиваются со стагнацией.
Экономика Испании в этом году выросла на 3,5 %, а Греции – на 2,3%. В то же время, Франция показала рост всего на 0,7%, а Германия – на 0,2%. При этом на севере континента растет бюджетный дефицит, в то время как на юге он постепенно сокращается.
Эксперты объясняют успех южных стран несколькими факторами: восстановлением туризма, строительным бумом – особенно в Греции и на Кипре – и реализацией программ жесткой экономии, которые помогли стабилизировать финансы. В то же время в северных экономиках правительства сталкиваются с политическими трудностями при сокращении расходов.
Издание напоминает, в Великобритании власти отложили реформу системы пособий по инвалидности, а во Франции за год сменилось три правительства из-за непопулярных бюджетных мер.