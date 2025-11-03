Промпроизводство в США сокращается восьмой месяц подряд

При этом инфляционное давление продолжало ослабевать. Индекс цен на сырьевые материалы упал почти на 4 пункта до 58 – это самый низкий показатель с начала года. С апреля, когда отмечался пик влияния торговых тарифов, индекс цен снизился почти на 12 пунктов.