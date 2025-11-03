Промпроизводство в США сокращается восьмой месяц подряд
Промышленное производство в США продолжило снижение в октябре, закончив восьмой месяц подряд на территории отрицательного роста, передает Bloomberg.
Индекс производственной активности Института управления поставками (ISM) снизился на 0,4 пункта до 48,7 пункта, причем значения ниже 50 указывают на сжатие сектора.
Производственный индекс упал на 2,8 пункта до 48,2, что стало вторым сокращением выпуска за последние три месяца. Занятость в промышленности снижается уже девятый месяц подряд, хотя и немного медленнее, чем в сентябре.
При этом инфляционное давление продолжало ослабевать. Индекс цен на сырьевые материалы упал почти на 4 пункта до 58 – это самый низкий показатель с начала года. С апреля, когда отмечался пик влияния торговых тарифов, индекс цен снизился почти на 12 пунктов.
Экономист Capital Economics Томас Райан отметил, что снижение индекса цен указывает на завершение худшего периода тарифного давления на затраты производителей.
В октябре сокращение затронуло 12 отраслей промышленности, включая текстиль, одежду и мебель. Шесть отраслей, включая производство основных металлов и транспортного оборудования, показали рост.
Как указывает агентство, отчет ISM приобретает особое значение в условиях приостановки работы правительства США (шатдауна), которая лишила экономистов и политиков доступа к официальной статистике, включая отчетность по рынку труда.