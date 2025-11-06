В октябре сфера услуг РФ показала сильнейший рост активности за пять месяцев
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в октябре вырос до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре, следует из данных S&P Global.
Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Отмечается, что рост индекса сигнализирует о первом увеличении объемов производства с мая 2025 г. Несмотря на то что ряд респондентов в сфере услуг отметили сложные финансовые условия у клиентов, другие указали на признаки улучшения спроса.
По данным агентства, поставщики уверены в росте объемов производства в 2026 г., но в начале последнего квартала 2025 г. уровень их оптимизма снизился.
Сводный индекс объемов производства, отслеживающий активность и в обрабатывающих отраслях, и в сфере услуг России, составил 50,2 пункта против 46,6 пункта месяцем ранее.
В сентябре индекс PMI в сфере услуг РФ снизился до 47 пунктов против 50 пунктов в августе. На показатель повлияли снижение клиентского спроса и сокращение количества новых заказов. Темпы падения деловой активности были самыми быстрыми с декабря 2022 г.