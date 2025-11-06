В октябре сфера услуг РФ показала сильнейший рост активности за пять месяцев

Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Отмечается, что рост индекса сигнализирует о первом увеличении объемов производства с мая 2025 г. Несмотря на то что ряд респондентов в сфере услуг отметили сложные финансовые условия у клиентов, другие указали на признаки улучшения спроса.