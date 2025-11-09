Газета
Главная / Финансы /

Маск спрогнозировал исчезновение денег в будущем

Ведомости

Деньги в будущем могут исчезнуть, считает основатель Tesla Илон Маск. Об этом он заявил на заседании акционеров компании.

«Может быть, в будущем денег вообще не будет. Или деньги будут, но их можно будет измерять в ваттах. Например, сколько энергии можно выработать с точки зрения электричества», – сказал он, пошутив, что акционерам, возможно, стоит «придержать акции Tesla».

31 октября миллиардер в подкасте Джо Рогана заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может полностью заменить смартфоны до 2030 г. По его оценкам, нейросеть сможет самостоятельно подстраиваться под потребности своего владельца.

В ноябре основатель ИИ-компании OpenAI Сэм Альтман заявил, что в ближайшие годы нейросеть сможет выполнять большую часть управленческих функций компании. Альтман допустил при этом, что его самого на посту гендиректора компании может заменить ИИ. По его словам, «если я могу притворяться политиком, то и ИИ тоже сможет».

