ФНБ вырос на 38,7 млрд рублей в октябре
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в октябре увеличился на 38,7 млрд руб. до 13,2 трлн руб. (6% ВВП, $163,9 млрд). Об этом сообщили в Минфине РФ. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,1 млрд китайских юаней и 173,1 т золота.
Доход фонда от размещения средств, за исключением счетов в Банке России, с начала года составил 6,4 млрд руб. ($80,2 млн). К 1 октября доход ФНБ составлял 594,9 млрд руб. ($7,3 млрд).
Ликвидные активы ФНБ на счетах в Банке России в октябре достигли 4,16 трлн руб. ($51,5 млрд), тогда как в сентябре они составляли 4,15 трлн руб. ($50,2 млрд). ФНБ инвестировал $3 млрд в долговые обязательства иностранных государств.
В сентябре ФНБ вырос на 20,5 млрд руб., составив 13,16 трлн руб., или 5,9% ВВП. По данным Минфина, по итогам августа объем ФНБ составлял 13,14 трлн руб., или 5,9 % ВВП, что эквивалентно $163,601 млн. По итогам июля объем фонда составлял 13,08 трлн руб.