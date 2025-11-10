ФНБ вырос на 38,7 млрд рублей в октябре

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в октябре увеличился на 38,7 млрд руб. до 13,2 трлн руб. (6% ВВП, $163,9 млрд). Об этом сообщили в Минфине РФ. На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 209,1 млрд китайских юаней и 173,1 т золота.