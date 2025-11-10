Минпромторг подтвердил поэтапный ввод технологического сбора

10 ноября «Ведомости» писали, что власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработало ведомство, а Минфин 6 ноября внес их на рассмотрение правительства.