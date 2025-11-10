Минпромторг подтвердил поэтапный ввод технологического сбора
Как писали «Ведомости», технологический сбор в России будет вводиться поэтапно. Это необходимо для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства, сообщил Минпромторг РФ, передает «РИА Новости».
10 ноября «Ведомости» писали, что власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработало ведомство, а Минфин 6 ноября внес их на рассмотрение правительства.
По словам собеседника газеты, знакомого с документом, плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители – вне зависимости от степени локализации. Последние, подчеркивает источник, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации.
Ожидается, что технологический сбор будет распространен только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно – в течение нескольких лет список постепенно расширится.