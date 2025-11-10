Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Минпромторг подтвердил поэтапный ввод технологического сбора

Ведомости

Как писали «Ведомости», технологический сбор в России будет вводиться поэтапно. Это необходимо для адаптации бизнеса и отладки механизма со стороны государства, сообщил Минпромторг РФ, передает «РИА Новости».

10 ноября «Ведомости» писали, что власти определились, как именно реализовать механизм так называемого технологического сбора, о необходимости которого для защиты отечественной индустрии еще в июле говорило руководство Минпромторга. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработало ведомство, а Минфин 6 ноября внес их на рассмотрение правительства.

По словам собеседника газеты, знакомого с документом, плательщиками нового сбора будут и импортеры соответствующей продукции, и внутренние производители – вне зависимости от степени локализации. Последние, подчеркивает источник, смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего надо в том числе соответствовать критериям локализации.

Ожидается, что технологический сбор будет распространен только на те товарные категории, где доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции, на которую распространится технологический сбор, правительство будет утверждать поэтапно – в течение нескольких лет список постепенно расширится.

Читайте также:В России введут так называемый технологический сбор
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь