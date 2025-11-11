Песков: экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном охватывает почти все сферы
Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана является многоплановым и охватывает практически все сферы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя предстоящий визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.
«Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке», – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что все сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер. Он напомнил, что одним из важных направлений взаимодействия остаются совместные газовые проекты, в которых участвуют три государства: Россия, Казахстан и Узбекистан.
10 ноября в Кремле сообщили, что Токаев прибудет в Россию с двухдневным государственным визитом 11–12 ноября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки. Кроме того, ожидают, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции выступят перед участниками XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске.