Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Песков: экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном охватывает почти все сферы

Ведомости

Торгово-экономическое взаимодействие России и Казахстана является многоплановым и охватывает практически все сферы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, комментируя предстоящий визит главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

«Поэтому все сферы сотрудничества будут детально обсуждаться в обязательном порядке», – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что все сферы сотрудничества носят взаимовыгодный характер. Он напомнил, что одним из важных направлений взаимодействия остаются совместные газовые проекты, в которых участвуют три государства: Россия, Казахстан и Узбекистан.

10 ноября в Кремле сообщили, что Токаев прибудет в Россию с двухдневным государственным визитом 11–12 ноября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки. Кроме того, ожидают, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции выступят перед участниками XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь