Песков: экономическое сотрудничество РФ с Казахстаном охватывает почти все сферы

10 ноября в Кремле сообщили, что Токаев прибудет в Россию с двухдневным государственным визитом 11–12 ноября. Лидеры обсудят развитие стратегического партнерства и союзнических отношений, а также актуальные вопросы региональной и глобальной повестки. Кроме того, ожидают, что Путин и Токаев в режиме видеоконференции выступят перед участниками XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уральске.