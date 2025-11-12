Газета
В Белоруссии введут налог в 40% для богатых

Минфин Белоруссии предложил установить третью ставку подоходного налога на уровне 40%, если доходы превышают 600 000 белорусских рублей ежегодно (около $200 000), сообщил глава ведомства Юрий Селиверстов. Его слова передает «БелТА».

«Повышаем ставки отдельных налогов по принципу "кто больше зарабатывает, тот больше платит". Сохраняем подход по дальнейшей дифференциации подоходного налога в части введения третьей ставки 40% при доходах свыше 600 000 белорусских рублей в год», – сказал министр.

Селиверстов отметил, что базовая ставка в 13% будет сохранена для доходов, не превышающих 350 000 белорусских рублей (около $117 000) в год. Он свойственен для 98% граждан республики, по данным возглавляемого им ведомства. Сейчас эта ставка действует для сумм не выше 220 000 (более $73 000). Министр объяснил, что с учетом изменений для расчета теперь будут включаться и зарплаты, и доходы от продажи долей в компаниях, проценты по займу, под сдачу имущества в аренду и т. д.

Следующая ставка (25%), исходя из предложений финансового ведомства республики, будет применяться при доходах от 350 000 до 600 000 белорусских рублей в год.

