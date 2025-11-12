В Белоруссии введут налог в 40% для богатых

Селиверстов отметил, что базовая ставка в 13% будет сохранена для доходов, не превышающих 350 000 белорусских рублей (около $117 000) в год. Он свойственен для 98% граждан республики, по данным возглавляемого им ведомства. Сейчас эта ставка действует для сумм не выше 220 000 (более $73 000). Министр объяснил, что с учетом изменений для расчета теперь будут включаться и зарплаты, и доходы от продажи долей в компаниях, проценты по займу, под сдачу имущества в аренду и т. д.