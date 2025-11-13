Хуснуллин: товарооборот РФ и Омана с 2021 года вырос почти в два раза
Товарооборот между Россией и Оманом с 2021 г. вырос почти в два раза, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин во время рабочего визита в султанат. Об этом сообщили в правительстве РФ.
В этом году отмечается 40-летие установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе визита Хуснуллин провел переговоры с заместителем премьер-министра Омана по международному сотрудничеству Асаадом бен Тариком Аль Саидом и министром торговли, промышленности и привлечения инвестиций Каисом бен Мухаммедом аль-Юсуфом.
По словам вице-премьера, российско-оманский диалог развивается динамично и строится на доверительных отношениях между президентом Владимиром Путиным и султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Среди перспективных направлений сотрудничества он выделил расширение поставок халяль-продукции, развитие жилищного строительства и обмен опытом в сфере ЖКХ.
Хуснуллин также принял участие в пленарной сессии бизнес-форума «Россия – Оман».
«Видим, что растет двусторонний туризм. Безусловно, ценим участие Омана в международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum». Большой потенциал есть в увеличении товарооборота, развитии транзитных перевозок по транспортному коридору «Север – Юг», совместной реализации масштабных инфраструктурных, промышленных и жилищных проектов», – отметил он.
Открытие бизнес-форума «Россия – Оман» состоялось 13 ноября в Маскате. Председатель Оманско-Российского делового совета Хамед Аль-Сабаб сообщил об открывающихся возможностях для интеграции в различных областях, которые могут стать прочной основой для устойчивых экономических отношений.