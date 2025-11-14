Газета
Главная / Экономика /

Лукашенко: криптовалюта может заменить доллар

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал криптовалюты одним из способов уйти от долларовой зависимости в мире, передает «БелТА». Об этом он заявил на совещании о результатах работы Белорусской АЭС.

По словам Лукашенко, сейчас весь мир «болеет глобальной проблемой». Страны стремятся уйти от зависимости от доллара, и этот процесс будет нарастать, сказал белорусский лидер.

Он привел в пример мнения, по которым майнинг криптовалют может быть нестабильным.

«Так почему ж мы уже так переживаем? Волатильность какая-то… Ну, наверное, будет. Но волков бояться – в лес не ходить», – подчеркнул Лукашенко.

В Белоруссии был разрешен майнинг, блокчейн, деятельность бирж криптовалют и прочие операции с криптовалютами еще в 2017 г. Страна стала первой в мире, которая легализовала криптовалютную деятельность на своей территории.

