Профицит торгового баланса еврозоны в сентябре вырос до 19,4 млрд евро

Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре 2025 г. резко выросло до 19,4 млрд евро – почти в десять раз больше, чем в августе. Об этом пишет Euronews со ссылкой «Евростат». Отмечается, что на динамику прежде всего повлияло существенное увеличение экспорта в США после вступления в силу нового трансатлантического торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном.