Профицит торгового баланса еврозоны в сентябре вырос до 19,4 млрд евро
Положительное сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре 2025 г. резко выросло до 19,4 млрд евро – почти в десять раз больше, чем в августе. Об этом пишет Euronews со ссылкой «Евростат». Отмечается, что на динамику прежде всего повлияло существенное увеличение экспорта в США после вступления в силу нового трансатлантического торгового соглашения между Брюсселем и Вашингтоном.
Экспорт товаров из еврозоны в сентябре достиг 256,6 млрд евро – на 7,7% больше, чем годом ранее. Импорт вырос до 237,1 млрд евро (+5,3%). Наибольший вклад внесли поставки в США, которые увеличились на 15,4% до 53,1 млрд евро, что сделало американский рынок самым быстрорастущим направлением для европейского экспорта. Импорт из США также вырос – до 30,9 млрд евро, что улучшило торговое сальдо ЕС с США до 22,2 млрд евро против 18,5 млрд евро годом ранее.
На фоне успеха в США торговля с Китаем продолжила снижаться: экспорт упал на 2,5%, до 16,7 млрд евро. Сократились поставки в Турцию, тогда как экспорт в Южную Корею, Японию, Индию и Мексику вырос. Значительное улучшение общего торгового баланса ЕС стало возможным благодаря химическому сектору: профицит по этой группе товаров в сентябре подскочил до 26,9 млрд евро против 15,4 млрд евро в августе.
При этом совокупные показатели за девять месяцев 2025 г. остаются ниже уровня прошлого года. Профицит еврозоны с января по сентябрь составил 128,7 млрд евро, что меньше показателя в 134,3 млрд евро за тот же период 2024 г. Аналогичное снижение зафиксировано и по ЕС в целом.
На следующей неделе Еврокомиссия представит Вашингтону обновленный план реализации торговой сделки, пишет Euronews. Экономисты предупреждают, что замедление или пересмотр договоренностей может привести к новой волне напряженности в трансатлантической торговле, которую соглашение изначально должно было смягчить.