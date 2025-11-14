ВВП России вырос на 0,6% за июль – сентябрь

Траектория роста экономики в 2026 г. и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований, добавили в министерстве. Для их ускорения разработан план структурных изменений, который внесен в правительство, указал представитель Минэка . По его словам, это обеспечит «переход к устойчивой модели роста, основанной на производительности, технологиях и человеческом капитале».