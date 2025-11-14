Газета
Главная / Экономика /

ВВП России вырос на 0,6% за июль – сентябрь

Ведомости

Росстат предварительно оценил рост ВВП России в III квартале в 0,6% в годовом выражении. Это совпало с оценкой Минэкономразвития. За сентябрь министерство оценило рост экономики в 0,9%, за 9 месяцев – в 1%.

На индекс физического объема ВВП повлиял рост оборота общепита на 8,9%, сельского хозяйства – на 3,6%, обрабатывающей промышленности – на 1,4%, строительства – на 1,2%, отмечается в комментарии Росстата. В то же время снижение продемонстрировали отрасль водоснабжения, водоотведения и сбора отходов (-4%), пассажирооборот (-2,9%), оптовый товарооборот (-2,8%), грузооборот (-1,8%).

Данные Росстата совпали с оценкой Минэка, так как оперативные отраслевые данные довольно точно отражали реальную картину, пояснил представитель Минэка. Статистика также свидетельствует о продолжающемся замедлении инфляции. «В совокупности это говорит о том, что принимаемые меры Банком России и правительством позволяют выполнить задачу по снижению инфляции до целевого уровня», – отметил представитель министерства.

Это расширяет пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий, что необходимо для стимулирования инвестиционной активности, указал собеседник.

Траектория роста экономики в 2026 г. и далее будет напрямую зависеть от темпов повышения эффективности и структурных преобразований, добавили в министерстве. Для их ускорения разработан план структурных изменений, который внесен в правительство, указал представитель Минэка . По его словам, это обеспечит «переход к устойчивой модели роста, основанной на производительности, технологиях и человеческом капитале».

Оценка Росстата выполнена производственным методом на основе оперативной статистики крупных и средних предприятий. Публикация оценки с учетом уточненных сведений от респондентов и дополнительной информации от министерств и ведомств состоится 12 декабря.

