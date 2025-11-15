Минфин ожидает доход от технологического сбора около 218 млрд рублей

«В следующем году, за счет того, что он только с 1 сентября будет применяться, порядка 20 млрд руб., потом в 2027 г. – порядка 88 млрд руб., и порядка 110 млрд руб. – начиная с 2028 г.», – подчеркнул Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).