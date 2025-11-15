Минфин ожидает доход от технологического сбора около 218 млрд рублей
Министерство финансов России прогнозирует, что доходы бюджета от введения технологического сбора составят около 218 млрд руб. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на заседании комитета по бюджету Госдумы.
«В следующем году, за счет того, что он только с 1 сентября будет применяться, порядка 20 млрд руб., потом в 2027 г. – порядка 88 млрд руб., и порядка 110 млрд руб. – начиная с 2028 г.», – подчеркнул Сазанов (цитата по «Интерфаксу»).
10 ноября «Ведомости» писали, что власти определились со способом реализации механизма технологического сбора, о необходимости которого в июле говорило руководство Минпромторга. Соответствующие поправки в закон о промышленной политике разработало ведомство, а Минфин 6 ноября внес их на рассмотрение правительства.
Собеседник, знакомый с документом, уточнил, что плательщиками нового сбора будут и импортеры продукции, а также внутренние производители вне зависимости от степени локализации. По его словам, последние смогут получать отраслевые меры поддержки, для чего нужно в том числе соответствовать критериям локализации.
Технологический сбор будет распространен только на те товарные категории, в которых доля отечественных производителей невысока. Перечень видов продукции, которую затронет сбор, кабмин будет утверждать поэтапно. В течение нескольких лет список постепенно увеличится.