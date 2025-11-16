Налоговая предупредила о пенях за просрочку платежей

ФНС сообщила, что налоговые уведомления уже направлены россиянам. Они поступают в личный кабинет на сайте ведомства, через приложение «Налоги физлиц» или портал госуслуг, а в редких случаях – в бумажном виде. Налогоплательщикам, проживающим не по адресу регистрации, рекомендовано зарегистрироваться на сайте или в приложении, поскольку отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог.