Налоговая предупредила о пенях за просрочку платежей
Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила, что собственникам недвижимости, земельных участков и транспортных средств грозит начисление пеней при просрочке уплаты налогов. Ежедневно на каждые 100 руб. долга будет начисляться одна трехсотая часть от ключевой ставки, что в текущих условиях составляет 5,5 коп., передает «РИА Новости» со ссылкой на ФНС.
ФНС сообщила, что налоговые уведомления уже направлены россиянам. Они поступают в личный кабинет на сайте ведомства, через приложение «Налоги физлиц» или портал госуслуг, а в редких случаях – в бумажном виде. Налогоплательщикам, проживающим не по адресу регистрации, рекомендовано зарегистрироваться на сайте или в приложении, поскольку отсутствие уведомления не освобождает от обязанности уплатить налог.
Крайним сроком для платежа названо 1 декабря. Специалисты предупредили, что уже со 2 декабря за каждый день просрочки начнут начисляться пени.