В Верховном суде назвали уважительные причины неуплаты штрафа

Пленум Верховного суда 18 ноября рассмотрел вопросы, возникающие при рассмотрении дел об административных правонарушениях. В ходе мероприятия суду предложили учитывать объективные препятствия для своевременной уплаты штрафа, поскольку они могут исключать вину. Это следует из соответствующего проекта постановления, передает РБК.