В Верховном суде назвали уважительные причины неуплаты штрафа

Ведомости

Пленум Верховного суда 18 ноября рассмотрел вопросы, возникающие при рассмотрении дел об административных правонарушениях. В ходе мероприятия суду предложили учитывать объективные препятствия для своевременной уплаты штрафа, поскольку они могут исключать вину. Это следует из соответствующего проекта постановления, передает РБК

К основаниям для неуплаты штрафа отнесли: длительное пребывание лица в стационаре в состоянии, не позволяющем исполнить соответствующую обязанность, нахождение на территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, а также невозможность осуществления платежа из-за ошибочного указания реквизитов.

В проекте постановления особо отмечается, что оштрафованное лицо обязано принять все доступные меры для уплаты штрафа.

По итогам обсуждения была сформирована редакционная комиссия, которой поручено рассмотреть все поступившие замечания и предложения.

Ч. 1 ст. 20.25 КоАП (уклонение от исполнения административного наказания) предусматривает наказание за неуплату штрафа в виде увеличения взыскания в двукратном размере, применение административного ареста на срок до 15 суток или назначение обязательных работ на срок до 50 часов.

