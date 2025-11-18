В ноябре ценовые ожидания предприятий достигли максимума с начала года

Ожидания компаний по выпуску повысились до 12,5 п. (+2,3 п.), но в целом оставались несколько ниже локального максимума в апреле 2025 г. Текущие оценки выпуска продукции в ноябре снизились после повышения в октябре. Ожидания по спросу показали второе подряд повышение до 11,2 п. (+1,7 п.). Оценки по спросу на продукцию продолжали повышаться второй месяц подряд.