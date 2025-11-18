В ноябре ценовые ожидания предприятий достигли максимума с начала года
Ценовые ожидания бизнеса в ноябре ввернулись к средним значениям I квартала 2025 г. Они достигли максимума с января этого года, следует из комментария «мониторинг предприятий» Банка России.
По данным регулятора, рост ценовых ожиданий компании, как и в октябре, связывают с увеличением налоговой нагрузки с января 2026 г. Максимальный рост ценовых ожиданий наблюдался в сфере услуг и розничной торговле, минимальный рост зафиксирован у предприятий электроэнергетики.
Индикатор бизнес-климата (ИБК) Центробанка в ноябре составил 3,4 п. против 2,3 п. месяцем ранее. Это максимальное значение за последние шесть месяцев. Деловая активность продолжила расти. Оценки бизнес-климата по сравнению с октябрем повысились преимущественно благодаря улучшению ожиданий по производству и спросу.
Ожидания компаний по выпуску повысились до 12,5 п. (+2,3 п.), но в целом оставались несколько ниже локального максимума в апреле 2025 г. Текущие оценки выпуска продукции в ноябре снизились после повышения в октябре. Ожидания по спросу показали второе подряд повышение до 11,2 п. (+1,7 п.). Оценки по спросу на продукцию продолжали повышаться второй месяц подряд.
В октябре ценовые ожидания бизнеса по сравнению с сентябрем выросли до средних значений 2023 г. Средний ожидаемый компаниями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) составил 4,2% (в сентябре – 2,9%). Минимальный прирост цен ожидали предприятия добывающей отрасли и электроэнергетики, максимальный – розничной торговли.