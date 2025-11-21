Индонезия открывает ОЭЗ для российских компаний с льготами и поддержкой
Особые экономические зоны (ОЭЗ) Индонезии готовы предоставить российским компаниям расширенные возможности для запуска проектов и локализации производства. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев на Индонезийско-российском бизнес-форуме в городе Тангеранг.
По его словам, запуск сотрудничества в сфере ОЭЗ обсуждается впервые и приобретает стратегическое значение на фоне подготовки соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.
Индонезийская сторона подчеркнула интерес к расширению взаимодействия. Руководитель бюро Национального совета по ОЭЗ Нетти Мухарни сообщила, что в стране действуют 25 особых зон, куда привлечено более $18,8 млрд инвестиций и создано 237 000 рабочих мест. Среди ключевых преимуществ она выделила государственную инфраструктурную поддержку, нулевые пошлины на импорт оборудования, ускоренные административные процедуры и упрощенный визовый режим для резидентов.
Индустриальные парки также рассматриваются как перспективное направление для кооперации. Зампред Ассоциации индустриальных парков Индонезии Тджау Хиоенг отметил, что в стране построено 174 таких парка, из них 41 – национальные стратегические проекты.
Российские компании проявили интерес к условиям ведения бизнеса в индонезийских ОЭЗ, возможностям кооперации и локализации производства.
Отдельное внимание на форуме уделили подготовке к участию Индонезии в промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, где страна выступит партнером. Представители индонезийской делегации выразили уверенность, что событие позволит сформировать новые долгосрочные проекты и партнерства.