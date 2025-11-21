Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Индонезия открывает ОЭЗ для российских компаний с льготами и поддержкой

Ведомости

Особые экономические зоны (ОЭЗ) Индонезии готовы предоставить российским компаниям расширенные возможности для запуска проектов и локализации производства. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития России Никита Кондратьев на Индонезийско-российском бизнес-форуме в городе Тангеранг.

По его словам, запуск сотрудничества в сфере ОЭЗ обсуждается впервые и приобретает стратегическое значение на фоне подготовки соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

Индонезийская сторона подчеркнула интерес к расширению взаимодействия. Руководитель бюро Национального совета по ОЭЗ Нетти Мухарни сообщила, что в стране действуют 25 особых зон, куда привлечено более $18,8 млрд инвестиций и создано 237 000 рабочих мест. Среди ключевых преимуществ она выделила государственную инфраструктурную поддержку, нулевые пошлины на импорт оборудования, ускоренные административные процедуры и упрощенный визовый режим для резидентов.

Индустриальные парки также рассматриваются как перспективное направление для кооперации. Зампред Ассоциации индустриальных парков Индонезии Тджау Хиоенг отметил, что в стране построено 174 таких парка, из них 41 – национальные стратегические проекты.

Российские компании проявили интерес к условиям ведения бизнеса в индонезийских ОЭЗ, возможностям кооперации и локализации производства.

Отдельное внимание на форуме уделили подготовке к участию Индонезии в промышленной выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге, где страна выступит партнером. Представители индонезийской делегации выразили уверенность, что событие позволит сформировать новые долгосрочные проекты и партнерства.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её