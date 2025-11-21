Индонезия открывает ОЭЗ для российских компаний с льготами и поддержкой

Индонезийская сторона подчеркнула интерес к расширению взаимодействия. Руководитель бюро Национального совета по ОЭЗ Нетти Мухарни сообщила, что в стране действуют 25 особых зон, куда привлечено более $18,8 млрд инвестиций и создано 237 000 рабочих мест. Среди ключевых преимуществ она выделила государственную инфраструктурную поддержку, нулевые пошлины на импорт оборудования, ускоренные административные процедуры и упрощенный визовый режим для резидентов.