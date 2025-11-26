ЕС пытается расширить влияние евро на фоне непредсказуемой политики США
Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрабатывает стратегию по увеличению глобального использования евро, стремясь воспользоваться растущими сомнениями относительно стабильности политического и финансового лидерства США. Об этом сообщает Politico со ссылкой на свои источники в ЕЦБ.
Издание отмечает, что в рамках евросистемы обсуждается реформа и расширение сети ликвидных линий, которые позволяют иностранным центральным банкам оперативно получать доступ к евро. В настоящее время эти инструменты применяются ограниченно, однако ЕЦБ рассматривает возможность их преобразования в инструмент для усиления политического и экономического влияния Европейского союза (ЕС).
Основная цель инициативы заключается в защите партнеров еврозоны от возможных потрясений в случае, если США внезапно сократят глобальную поддержку долларовой ликвидности или начнут устанавливать более строгие условия. Кроме того, ЕЦБ намерен активнее поддерживать внешнюю торговлю ЕС и стремиться к получению части выгод, которые традиционно достаются США благодаря статусу доллара в качестве мировой резервной валюты.
Речь идет о расширении или упрощении механизма репо-линий EUREP, а также о возможности создания постоянных ликвидных линий для большего числа стран. Представители французского регулятора уже открыто призвали Европу «последовать примеру Китая», который активно использует своп-линии для продвижения юаня и укрепления торговых отношений.
Однако обсуждение находится на начальной стадии. Внутри ЕЦБ пока нет единого мнения относительно темпов и масштаба реформ, а некоторые центральные банки ЕС сомневаются в необходимости проведения активной «маркетинговой» кампании по продвижению евро.
Согласно экспертным оценкам, попытка расширить глобальную роль евро ограничивается отсутствием единого безопасного долгового инструмента ЕС и неопределенностью стратегических целей Евросоюза в мировой финансовой системе.