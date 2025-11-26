ЕС пытается расширить влияние евро на фоне непредсказуемой политики США

Издание отмечает, что в рамках евросистемы обсуждается реформа и расширение сети ликвидных линий, которые позволяют иностранным центральным банкам оперативно получать доступ к евро. В настоящее время эти инструменты применяются ограниченно, однако ЕЦБ рассматривает возможность их преобразования в инструмент для усиления политического и экономического влияния Европейского союза (ЕС).