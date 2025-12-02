Газета
Путин начал выступление на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства подчеркнул, что российская экономика сейчас справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Путин также рассказал о снижении инфляции в России до 7% и спрогнозировал падение показателя ниже 6% к концу 2025 г.

Форум «Россия зовет!» начался 2 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема в 2025 г. – «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Мероприятия стали проводить в России с 2009 г.

