Путин начал выступление на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!»

Глава государства подчеркнул, что российская экономика сейчас справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Путин также рассказал о снижении инфляции в России до 7% и спрогнозировал падение показателя ниже 6% к концу 2025 г.