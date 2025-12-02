Путин начал выступление на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!»
Президент РФ Владимир Путин начал выступление на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».
Глава государства подчеркнул, что российская экономика сейчас справляется с внешним давлением. По его словам, страна продолжит вести суверенную экономическую политику. Путин также рассказал о снижении инфляции в России до 7% и спрогнозировал падение показателя ниже 6% к концу 2025 г.
Форум «Россия зовет!» начался 2 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема в 2025 г. – «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Мероприятия стали проводить в России с 2009 г.