Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Путин: дисбалансы в российской экономике не могут устраивать

Ведомости

Дисбалансы, наблюдаемые в российской экономике, не могут устраивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ «Россия зовет!».

«Наметились некоторые дисбалансы. В ряде отраслей выпуск продукции в этом году не только не увеличился, но и вовсе сократился», – сказал он.

Путин указал, что такие тенденции не устраивают.

О дисбалансах Путин говорил и год назад. В октябре 2024 г. он сообщил, что это вызвано «теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны». Речь шла о санкциях и собственных структурных ограничениях, включая дефицит кадров, технологий, логистику.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь