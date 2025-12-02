Путин: дисбалансы в российской экономике не могут устраивать

О дисбалансах Путин говорил и год назад. В октябре 2024 г. он сообщил, что это вызвано «теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны». Речь шла о санкциях и собственных структурных ограничениях, включая дефицит кадров, технологий, логистику.