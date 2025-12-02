Путин: дисбалансы в российской экономике не могут устраивать
Дисбалансы, наблюдаемые в российской экономике, не могут устраивать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании инвестфорума ВТБ «Россия зовет!».
«Наметились некоторые дисбалансы. В ряде отраслей выпуск продукции в этом году не только не увеличился, но и вовсе сократился», – сказал он.
Путин указал, что такие тенденции не устраивают.
О дисбалансах Путин говорил и год назад. В октябре 2024 г. он сообщил, что это вызвано «теми непростыми условиями, в которых мы наращиваем индустриальный, аграрный, финансовый потенциал страны». Речь шла о санкциях и собственных структурных ограничениях, включая дефицит кадров, технологий, логистику.