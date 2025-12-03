ВВП России вырос в октябре на 1,6%

Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова отметила, что по данным Росстата за октябрь наблюдается улучшение динамики многих экономических показателей, однако оно во многом обусловлено локальными и временными факторами, поэтому делать выводы о развороте трендов пока преждевременно; в этих условиях, по ее словам, ключевой задачей всех органов власти остается реализация плана структурных изменений в экономике – в первую очередь тех его инструментов, которые направлены на повышение эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также на рост производительности труда.