ВВП России вырос в октябре на 1,6%
Минэк оценил рост ВВП России в октябре в 1,6% в годовом выражении после 0,9% в сентябре, следует из обзора «О текущей ситуации в российской экономике». С исключением сезонного фактора показатель увеличился на 1,1% после 0,5% месяцем ранее, говорится в документе. По оценке министерства, за 10 месяцев экономика выросла на 1%.
Росстат предварительно оценивал рост экономики в III квартале в 0,6% год к году после 1,1% и 1,4% во II и III кварталах соответственно.
По данным статистического ведомства, индекс промышленного производства в октябре 2025 г. вырос на 3,1% после +0,3% в сентябре. Объемы строительных работ в октябре увеличились на +2,3% год к году после +0,2% в сентябре, оценил Минэк. По итогам 10 месяцев рост строительства составил 3,0%.
Потребительская активность в октябре ускорилась, прежде всего за счет роста оборота розничной торговли, отмечает министерство. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению вырос на 4,8% в годовом выражении после +2,6% в сентябре.
В экономике отмечается замедление роста, говорил президент России Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!». По прогнозу, за год прирост ВВП будет в диапазоне от 0,5 до 1%, рассказал глава государства. Такая оценка совпадает с ожиданиями ЦБ. В то же время бюджет сверстан исходя из прогноза Минэка по росту ВВП на 1%. По словам Путина, это ожидаемый результат.
По словам Путина, в экономике наметились некоторые дисбалансы. В частности, в ряде отраслей выпуск продукции в текущем году не только не увеличился, но и вовсе сократился. По его словам, такие тенденции не должны устраивать власти.
Заместитель министра экономического развития Полина Крючкова отметила, что по данным Росстата за октябрь наблюдается улучшение динамики многих экономических показателей, однако оно во многом обусловлено локальными и временными факторами, поэтому делать выводы о развороте трендов пока преждевременно; в этих условиях, по ее словам, ключевой задачей всех органов власти остается реализация плана структурных изменений в экономике – в первую очередь тех его инструментов, которые направлены на повышение эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также на рост производительности труда.