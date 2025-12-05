Газета
Главная / Политика /

Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли

Ведомости

Москва и Нью-Дели работают над соглашением о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индией. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Сегодня мы обсудили все аспекты взаимодействия и сотрудничества, чтобы это основание стало еще более крепким. Мы укрепляем экономическое сотрудничество до нового уровня, и это наша общая цель», – сказал Моди.

Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря. Российский лидер и Моди провели встречу в Хайдарабадском дворце в Дели. Индийский премьер поблагодарил президента РФ за визит, а Путин назвал отношения России и Индии глубокими и дружескими.

Перед переговорами президент РФ посетил мемориал лидера индийского народа в борьбе за национальное освобождение Махатмы Ганди.

