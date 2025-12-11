Газета
Главная / Экономика /

Международные резервы России за неделю возросли на $8,1 млрд

Ведомости

Международные резервы России по состоянию на 5 декабря 2025 г. достигли $741,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Банка России.

28 ноября текущего года международные резервы составляли $733,4 млрд. Таким образом, за неделю показатель увеличился на $8,1 млрд, или 1,1%. Это произошло в основном за счет положительной переоценки.

В ноябре 2025 г. объем международных резервов России вырос на $8,747 млрд, или на 1,2%, и составил $734,588 млрд. По итогам 11 месяцев резервы продемонстрировали рост на $125,520 млрд или на 20,6%.

Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Центробанка. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.

