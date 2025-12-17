Недельная инфляция в России составила 0,05%

В сегменте непродовольственных товаров выросли цены на ренгалин (0,6%), левомеколь (0,5%), нимесулид и трекрезан (0,4%) и др. Снизились цены на пенталгин (-0,3%). Также снизились цены на сухие корма для домашних животных (-0,2%). Увеличилась стоимость кроссовок и спортивных детских костюмов – на 0,4%, а также маек, мужских футболок, смартфонов и шампуней (0,3%), кроссовок для детей (0,2%) и сигарет с фильтром (0,1%).