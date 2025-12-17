Недельная инфляция в России составила 0,05%
Инфляция на неделе с 9 по 15 декабря составила 0,05%. Это следует из данных Росстата. С начала месяца инфляция составила 0,11%, с начала года – ускорилась до 5,37%.
Цены выросли на сосиски и сардельки (0,4%), говядину, муку пшеничную (0,3%), колбасы, консервы мясные и смеси сухие молочные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные (0,2%), а также баранину, пастеризованное молоко, творог, пшеничный и ржаной хлеб, макароны (0,1%).
Снизилась стоимость помидоров (-3,2%), бананов и моркови (-0,2%), свеклы (-0,1%), крупы гречневой (-0,6%), сахара-песка (-0,5%), свинины, сыров твердых, полутвердых и мягких (-0,4%), риса и пшена (-0,3%), масла сливочного и чая черного (-0,2%).
В сегменте непродовольственных товаров выросли цены на ренгалин (0,6%), левомеколь (0,5%), нимесулид и трекрезан (0,4%) и др. Снизились цены на пенталгин (-0,3%). Также снизились цены на сухие корма для домашних животных (-0,2%). Увеличилась стоимость кроссовок и спортивных детских костюмов – на 0,4%, а также маек, мужских футболок, смартфонов и шампуней (0,3%), кроссовок для детей (0,2%) и сигарет с фильтром (0,1%).
Средняя стоимость проживания в двухзвездночных гостиницах выросла на 0,6%, путевок в санатории – на 0,3%. Снизилась стоимость проживания в хостелах (-0,7%), четырех- и пятизвездочных гостиницах (-0,6%), гостиницах с одной звездой или в мотелях (-0,1%).