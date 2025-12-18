На Кубе введут плавающий курс иностранной валюты
Центробанк Кубы вводит новый плавающий обменный курс иностранной валюты. Об этом объявила министр – председатель центробанка страны Хуана Лилия Дельгадо, передает OnCuba News.
Новый курс будет определяться ежедневно и будет ориентирован на «экспортеров и других поставщиков иностранной валюты», пояснила министр – председатель регулятора.
По ее словам, цель состоит в том, чтобы участники рынка продавали товары по конкурентоспособной цене, определяемой спросом и предложением. «[Целью является] стимулирование притока иностранной валюты на валютный рынок, что обеспечит источник финансирования операций и снизит давление и нарушения на неформальном рынке», – добавила она.
Правило начнет действовать с 18 декабря.
Сейчас на Кубе применяют два официальных курса: для юридических лиц ($1 равен 24 кубинским песо) и для физических лиц ($1 равен 120 кубинским песо). Согласно новому правилу, к ним добавится третий, плавающий курс, определяемый центробанком.
О намерении кубинских властей перейти к плавающему курсу валют объявлял премьер-министр страны Мануэль Марреро в конце 2024 г. Он заявлял, что плавающий курс должен будет способствовать экономическому росту страны.