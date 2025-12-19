Набиуллина рассказала о трех возможных решениях по ставке

По ее словам, те, кто предлагал решение по сохранению ставки, уделяли внимание тому, что пока преждевременно судить об устойчивости замедления инфляции, так как последние месяцы она была волатильна. Кроме того, они указали на значимое ускорение кредитования и сохранение повышенных инфляционных ожиданий. Те, кто предлагали больший шаг, выразили мнение, что замедление инфляции, происходящее сейчас, уже достаточно устойчиво.