Главная / Экономика /

Набиуллина рассказала о трех возможных решениях по ставке

Ведомости

Совет директоров Центрального банка России рассматривал среди возможных сценариев по ключевой ставке ее сохранение, снижение на 100 базисных пунктов (б. п.) или 50 б. п. Об этом сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Но вот в этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное о снижении ставки на полпроцентных пункта», – уточнила Набиуллина.

По ее словам, те, кто предлагал решение по сохранению ставки, уделяли внимание тому, что пока преждевременно судить об устойчивости замедления инфляции, так как последние месяцы она была волатильна. Кроме того, они указали на значимое ускорение кредитования и сохранение повышенных инфляционных ожиданий. Те, кто предлагали больший шаг, выразили мнение, что замедление инфляции, происходящее сейчас, уже достаточно устойчиво.

19 декабря совет директоров Центробанка принял решение снизить ключевую ставку на 50 б. п. до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд после периода, когда с октября 2024 г. по июнь 2025 г. ставка держалась на уровне 21%.

Такого решения ожидали 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями». Еще три аналитика прогнозировали смягчение до 15,5%. Три эксперта ждали или сохранения на уровне 16,5%, или снижения до 16%.

