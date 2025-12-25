В Минфине оценили доходы от повышения ставки налога на прибыль в 2025 году
Повышение налога на прибыль организаций до 25% дало дополнительные доходы в размере 1,7-1,75 трлн руб. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов на конференции «Налоговые итоги года. Диалоги о важном» Ассоциации европейского бизнеса.
Сазанов указал, что окончательные результаты по НДФЛ справедливо подводить по итогам этого года с учетом января – февраля 2026 г., когда будет понятна картина с бонусами и премиями, которые компании традиционно выплачивают в конце года. Тогда будет виден реальный эффект дополнительных поступлений по налога.
Замминистра добавил, что Минфин по просьбе бизнеса пока не собирается переносить неналоговые платежи в Налоговый кодекс. Если перенести их в Налоговый кодекс, к ним будут применяться все мероприятия налогового контроля и процедуры взысканий. Осознавая последствия переноса, бизнес выступил против. Сейчас вопрос снят с повестки.
Минфин также не планирует менять лимиты для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Они сохранятся до окончания эксперимента 31 декабря 2027 г. До конца 2028 г. сохранится и эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых россиян. В 2027 г. по его итогам состоится дискуссия о том, сохранять или видоизменять указанный режим.
С 2025 г. в России вступили в силу положения масштабной налоговой реформы. В отношении НДФЛ была введена пятиступенчатая шкала с диапазоном ставок от 13 до 22%, а ставка налога на прибыль выросла на 5 п. п. до 25%. При этом регионы будут по-прежнему получать 17 п. п. налога, остальные 8 п. п. будут направляться в федеральный бюджет.