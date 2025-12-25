В Минфине оценили доходы от повышения ставки налога на прибыль в 2025 году

Минфин также не планирует менять лимиты для применения автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АвтоУСН). Они сохранятся до окончания эксперимента 31 декабря 2027 г. До конца 2028 г. сохранится и эксперимент с льготным налоговым режимом для самозанятых россиян. В 2027 г. по его итогам состоится дискуссия о том, сохранять или видоизменять указанный режим.