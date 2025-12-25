Международные резервы РФ за неделю выросли на $11,6 млрд
Международные резервы России по состоянию на 19 декабря 2025 г. достигли $752,6 млрд. Об этом сообщается на сайте Центробанка.
На 12 декабря международные резервы составляли $741 млрд. Таким образом, за неделю показатель вырос на $11,6 млрд.
В ноябре текущего года объем международных резервов страны увеличился на $8,747 млрд, или на 1,2%. По результатам 11 месяцев 2025 г. резервы продемонстрировали рост на $125,520 млрд или на 20,6%.
Международные резервы включают высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении государства и Центробанка. В их состав входят валютные средства, специальные права заимствования, резервная позиция в Международном валютном фонде и монетарное золото.