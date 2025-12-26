Рост ВВП замедлился в ноябре до 0,1% в годовом выражении

Рост ВВП замедлился в ноябре до 0,1% в годовом выраженииЗа 11 месяцев рост показателя сохранился на уровне 1%
В ноябре ВВП России превысил уровень прошлого года на 0,1% после роста на 1,6% в октябре, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике». Частично такая динамика обусловлена календарным фактором – в ноябре 2025 г. было на 2 рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 г., поясняет министерство.
За 11 месяцев рост ВВП сохранился на уровне 1%, что соответствует прогнозу социально-экономического развития РФ, отмечает Минэк.
По данным Росстата, индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев 2025 г. увеличился на 0,8% год к году. За ноябрь показатель снизился на 0,7% в годовом выражении.
Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей», рост ВВП замедлится в следующем году до 0,8% в годовом выражении после 0,9% в 2025 г. Прогнозы аналитиков по динамике ВВП на 2026 г. варьируются от снижения на 2% до роста на 1,5%.