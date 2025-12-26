Рост ВВП замедлился в ноябре до 0,1% в годовом выражении

В ноябре ВВП России превысил уровень прошлого года на 0,1% после роста на 1,6% в октябре, сообщило Минэкономразвития в обзоре «О текущей ситуации в российской экономике». Частично такая динамика обусловлена календарным фактором – в ноябре 2025 г. было на 2 рабочих дня меньше, чем в ноябре 2024 г., поясняет министерство.